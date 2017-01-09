Сирия сегодня: ВКС РФ атакуют ИГ в Пальмире, Хама в огне, Дамаск без воды

Сирия, 9 января. Дамаск уже три недели живет без воды. ВКС РФ нанесли удар по боевиками в районе Пальмиры. Хама остается ареной для интенсивных столкновений. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Откровения Асада

Сирийское правительство выразило готовность обсудить с оппозицией на переговорах в Астане любые вопросы, которые касаются урегулирования ситуации в республике. В этом вновь заверил журналистов президент Сирии Башар Асад. При этом он подчеркнул: вопрос власти должен решить народ страны на выборах, а оппозиция должна иметь опору внутри республики, не выражая при этом волю других государств. То есть ее корни должны лежать в Сирии, а не во Франции или Саудовской Аравии.

Асад также отметил, что его положение зависит от конституции и воли сирийского народа. Именно от этой воли он и будет исходить, если решится снова баллотироваться на высший государственный пост. Что логично: трудно выиграть выборы, не имея широкой поддержки, но еще сложнее удержать власть в таком сложном регионе, как Сирия.

Дамаск без воды

Новости Дамаска. Боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в РФ) вот уже три недели удерживают жителей сирийской столицы без питьевой воды. В конце декабря боевики взорвали водопровод в долине Барада и захватили водонасосную станцию. Пять миллионов жителей остались ни с чем. Сейчас сирийская армия пытается освободить эти территории.

Изначально командование сирийской армии достигло соглашения с террористами: те должны были пустить инженеров для восстановления водопровода. Но в действительности специалистов не пустили к источнику. Срыв договоренностей послужил сигналом: сирийские войска возобновили наступление в долине Барада. Они заняли четыре населенных пункта в регионе и установили контроль над стратегическими высотами Дахр-эль-Масаби. Сейчас идет атака на город Кфар-Зейт, который служит меккой террористов.

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Атаки с воздуха в Пальмире

В то же время летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России тоже не сидят сложа руки. Они нанесли серию точечных ракетно-бомбовых ударов по объектам ИГИЛ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) в районе Пальмиры. Были уничтожены транспортные коммуникации террористов, которые под покровом ночи хотели проскочить из Хомса в Ракку. Однако этот предрассветный конвой был ликвидирован. Идут бои в районе военного аэродрома Тияс.

Сирийская же фронтовая авиация нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков в районе Джебаб Хамад, а также на газовых полях близ Шаир. Так погибли еще несколько десятков террористов, были уничтожены бронемашины, миномет и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами.

Хама в огне

Покой Сирии только снится. Боевики «Нусры» начали широкомасштабное наступление в восточной части сирийской провинции Хама, причем выбрали для этого темное время суток. Они намеревались взять город Саламия, перед этим захватив и четыре близлежащих населенных пункта и укрепив позиции. Но сделать задуманное боевикам не удалось.

Первоначально они застали сирийскую армию врасплох, и у них даже получилось захватить один из блокпостов правительственных войск. Но затем бойцы армии Сирии открыли массированный огонь и нанесли террористам заметные потери. Сегодня уже правительственные войска пошли в наступление, желая отбить блокпост и окончательно ликвидировать боевиков.