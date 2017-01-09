Объявлено о назначении нового замглавы МВД России

Москва, 9 января. Александр Романов назначен новым заместителем министра внутренних дел России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

«Указом Президента Российской Федерации № 723 от 28 декабря генерал-майор юстиции Романов Александр Владимирович назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации – начальником Следственного департамента МВД России», — информирует пресс-служба. Глава министерства Владимир Колокольцев уже представил личному составу департамента нового руководителя.

По словам Колокольцева, его новый заместитель досконально знает деятельность следственных подразделений, а также отличается внушительным стажем работы, высокими профессиональными и моральными качествами.