FAN-TV Лента новостей
Объявлено о назначении нового замглавы МВД России
Россия

Объявлено о назначении нового замглавы МВД России

Сегодня 13:12
110

Объявлено о назначении нового замглавы МВД России

Москва, 9 января. Александр Романов назначен новым заместителем министра внутренних дел России. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

«Указом Президента Российской Федерации № 723 от 28 декабря генерал-майор юстиции Романов Александр Владимирович назначен заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации – начальником Следственного департамента МВД России», — информирует пресс-служба. Глава министерства Владимир Колокольцев уже представил личному составу департамента нового руководителя. 

По словам Колокольцева, его новый заместитель досконально знает деятельность следственных подразделений, а также отличается внушительным стажем работы, высокими профессиональными и моральными качествами.

комментарии
Ксения Тасманова
Новости партнеров
Эксклюзив

Битва за Хомс: ВКС РФ готовят освобождение Пальмиры от ИГИЛ

Сегодня 13:17
175

Вассерман — о правительстве в изгнании: Любая власть Украины станет антироссийской

Сегодня 12:59
283

Водородный прорыв Китая: новый самолет может полыхнуть сильнее «Гинденбурга»

Сегодня 12:57
252

Сирия новости 9 января 2017 12.30: ВКС РФ поддержали операцию Турции против ИГ, спецназ США в Дейр эз-Зоре

Сегодня 12:30
430

Сирия: в Восточном Алеппо обнаружены новые жертвы «умеренной оппозиции»

Сегодня 11:12
429
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Полиция Петербурга обнаружила пропавшего без вести девятилетнего мальчика

13:27

Следствие просит продлить Улюкаеву домашний арест до 15 апреля

13:27

Астрономы объяснили происхождение метеоритного дождя в Архангельске

13:24

Годовалую девочку насмерть раздавило телевизором в Москве

13:19

Фото главаря ИГ сожгли в Грозном родители завербованных чеченцев

13:19

Битва за Хомс: ВКС РФ готовят освобождение Пальмиры от ИГИЛ

13:17

Объявлено о назначении нового замглавы МВД России

13:12

Выпавшую с пятого этажа пьяную москвичку спасло дерево

13:05

Саперы в Алеппо рассказали, как проходит разминирование города

13:03

Минобороны: ВКС РФ за год оснастили 5 радарами для обнаружения самолетов-невидимок

13:00

Ледяная горка насмерть обожгла подростка в Красноярске

13:00

Вассерман — о правительстве в изгнании: Любая власть Украины станет антироссийской

12:59
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Полиция Петербурга обнаружила пропавшего без вести девятилетнего мальчика
Читать
Закрыть