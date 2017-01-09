Саперы в Алеппо рассказали, как проходит разминирование города

9 Января 2017 13:03 38

Алеппо, 9 января. Российские саперы продолжают работу по разминированию сирийского города Алеппо, который долгое время находился под властью боевиков. В понедельник специалисты обезвредили взрывные устройства в еще одном районе мегаполиса.

По словам взрывотехников, смертельные ловушки поджидают их едва ли не в каждом доме. Саперы находят и самодельные взрывные устройства, спрятанные в коробке, и гранаты, и заготовки для поясов шахида, и всевозможные боеприпасы, и даже установки «адского огня» — приспособление из сваренных труб для стрельбы баллонами.

«В данном районе каждый дом представляет из себя маленькую крепость. В каждом доме мы находим боеприпасы либо цеха для изготовления боеприпасов. Примечательно, что все склады боеприпасов самодельных либо стандартных, которые применяли боевики, подготовлены к подрыву. То есть, все они заминированы», — цитирует начальника международного противоминного центра ВС России Игоря Михайлика «ТВ Центр».

Как сообщает Газета.Ru, представители России в российско-турецкой комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 6 нарушений, представители Турции — 18 нарушений.