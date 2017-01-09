Битва за Хомс: ВКС РФ готовят освобождение Пальмиры от ИГИЛ

По информации сирийских СМИ, российские Воздушно-космические силы (ВКС) продолжают наносить удары по инфраструктуре боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации). Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с военным экспертом о ситуации вокруг Пальмиры.

Сообщается, что главной целью российской авиации стали маршруты поставок нелегальной нефти между провинциями Ракка и Хомс. Удары наносились в субботу, когда нефтяные грузовики «Исламского государства» отправились к Ракке из провинций Хомс и Хама. ВКС РФ нанесли несколько точечных ударов под Пальмирой по небольшому нефтяному конвою в районе газового месторождения Арак.

После уничтожения конвоя российские бомбардировщики нанесли удар по позициям «Исламского государства» вдоль шоссе Сухнэ — Пальмира. Боевики понесли потери убитыми и ранеными.

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«Российское и сирийское командование в любом случае готовят условия для возвращения Пальмиры. Ситуация такая, что мы будет получать об этом очень мало информации. Пальмира была взята террористами в частности благодаря переизбытку информации. Со стороны Запада произошло предательство, когда они остановили наступление на Ракку и Мосул, что позволило ИГИЛ перекинуть людей в район Пальмиры. Безусловно, уже подготовлена военная операция, оперативные планы и прочее. Но как именно будет происходить освобождение Пальмиры, сказать сложно — военная тайна», — пояснил ФАН военный эксперт, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

По мнению военного эксперта, упор в операции со стороны Российской Федерации будет сделан на Воздушно-космические силы, а на земле будет действовать исключительно Сирийская арабская армия (САА). Возможно, помощь окажут какие-нибудь иранские спецподразделения.

«Операция по освобождению Пальмиры в этот раз будет крайне тяжелой, потому что боевики очень серьезно окопались, вырыли многочисленные туннели, пути отхода. Это дает террористам возможность хорошо маневрировать, перемещаться из одного места в другое. Это все создает большие сложности именно в освобождении Пальмиры. Тем более что террористы сейчас получают очень серьезную поддержку и в людях, и в оружии, и в технике, и в деньгах. Помощь в основном поступает из Саудовской Аравии, — они этого практически даже не скрывают. Поэтому операция будет тяжелая и вязкая. Чем она будет отличаться от операции в Мосуле? Там совсем другая ситуация — людей отправляют на убой. Кроме того, так называемой международной коалиции во главе с США освобождение нефтяной столицы ИГ не нужно, им там необходимы затяжные боестолкновения. В Пальмире все понимают, что Россия и Сирия будут работать на результат. Поэтому здесь будет совершенно другая тактика и у боевиков. «Исламское государство» и в Мосуле получает определенную информацию и поддержку. Стратегическое значение Пальмиры не очень важно, но его освобождение однозначно повысит моральный дух сирийских военных», — резюмировал Александр Перенджиев.