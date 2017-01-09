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Фото главаря ИГ сожгли в Грозном родители завербованных чеченцев
Политика

Фото главаря ИГ сожгли в Грозном родители завербованных чеченцев

Сегодня 13:19
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Фото главаря ИГ сожгли в Грозном родители завербованных чеченцев

Грозный, 9 января. В ходе прошедшей в Грозном акции против терроризма, собравшей в центре города более двух тысяч человек, жители чеченской столицы сожгли фотографию главаря запрещенной на территории РФ террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Акция была проведена по инициативе родителей из Чечни, чьи дети были завербованы в террористы.

«Задумано это было для того, чтобы уберечь нашу молодёжь, тех, кто ещё бредит идеей примкнуть к ИГИЛ, чтобы они не стали пушечным мясом для террористических организаций. Это также было стремление предупредить родителей о возможной опасности», — рассказала РИА Новости чеченская правозащитница Хеда Саратова.

Как рассказала член Совета по правам человека при главе Чечни, собравшиеся на митинг жители Грозного призвали чеченскую молодежь не поддаваться на псевдоисламскую пропаганду террористов. Родители завербованных жителей Чечни публично попросили прощения за совершенные их детьми преступления.

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Валентин Меликов
#хеда саратова
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