Артиллеристы ЮВО проведут учения по стрельбе из «Тюльпанов»

Ростов-на-Дону, 9 января. Два самоходно-артиллерийских дивизиона большой мощности Южного военного округа проведут полигонные тактические учения.

Главной задачей бойцов на учениях будет отработка управления артиллерийским огнем с использованием модернизированных командирских машин управления, которые оснащены приборами оптической разведки и системой топографической привязки на местности на базе системы «ГЛОНАСС». Самоходный миномет «Тюльпан» является самым крупным в мире и вооружен орудием калибром 240 миллиметров. Установка развивает скорость до 62 километров в час и способна поражать цели на расстоянии до 20 километров. Мины «Тюльпана» могут оснащаться ядерной боевой частью.