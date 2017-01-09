Выпавшую с пятого этажа пьяную москвичку спасло дерево

Москва, 9 января. Жительница Москвы, случайно выпавшая из окна расположенной на пятом этаже квартиры, чудом осталась жива. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Как стало известно, москвичку спасло дерево, за которое она сумела зацепиться при падении. Сообщается, что инцидент произошел на Пролетарском проспекте в столице. Согласно имеющейся информации, из окна девушка выпала случайно, но пролетев несколько метров, она зацепилась за дерево, которое спасло ей жизнь.

В настоящее время пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. По предварительным данным, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками правоохранительных органов.