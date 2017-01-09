Ледяная горка насмерть обожгла подростка в Красноярске

Красноярск, 9 января. Обстоятельства гибели подростка на снежной горке в Красноярске выясняют следователи регионального СУ СК РФ. По предварительным данным, мальчик погиб от удара током. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили ФАН в пресс-службе ведомства, рядом с горой, где катались шестеро детей в возрасте 12–15 лет проходили провода ЛЭП. Ребята не предупредили о своих забавах взрослых, подчеркнули в СУ СКР. Один из проводов, находящийся на высоте около 2 метров от земли, был припорошен снегом и из-за этого оказался ближе к поверхности. Один из мальчиков случайно дотронулся до него и получил удар током. «Дети тут же позвали на помощь взрослых, которые попытались оказать помощь ребенку и вызвали скорую помощь, однако врачи констатировали смерть несовершеннолетнего», — уточнили в пресс-службе. Погибшему было 15 лет.

Следователи особо отметили, что катания дети устроили там, где коммунальные службы свозят снег из разных районов города. Сейчас идет опрос должностных лиц, изучают документы в организации, которая вывозила снег. Назначена судебно-медицинская экспертиза.