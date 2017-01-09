Хомс: войска Сирии уничтожили бронетехнику ИГИЛ под Пальмирой

Тияс, 9 января. Правительственные войска при поддержке ВВС Сирии нанесли серьезные потери боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) под Пальмирой и в провинции Хомс.

Фронтовая авиация нанесла несколько авиаударов по позициям боевиков на путях снабжения в районе Джебаб Хамад, а также на газовых полях близ Шаир. Сирийским летчикам удалось уничтожить несколько десятков террористов. В районе военного аэродрома Т-4 около насосной станции сирийские военные после массированного артобстрела сумели уничтожить живую силу исламистов, а также бронемашины, миномет и два пикапа с крупнокалиберными пулеметами на борту.