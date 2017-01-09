Боевики ИГ привезли на Северный Кавказ сирийскую тактику

Махачкала, 9 января. Боевики Северного Кавказа, которые в своем большинстве находятся в Дагестане, изменили тактику ведения атак по рекомендациям кураторов из террористической группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ).

Как стало известно, теперь боевики формируют группы по два или три человека. По словам эксперта, данная схема ведения атак больше свойственна для экстремистов ИГИЛ в самом начале войны в Сирийской Арабской Республике. Небольшими группами радикалы вели «партизанскую» войну, подчиняя себе все новые территории, а позже стали объединяться и стали тем кем есть сейчас — ИГИЛ.

Но, по мнению эксперта, на Кавказе объединения не будет, потому что у террористов нет финансирования. Они ведут борьбу за выживание.

Данные группы крайне трудно отследить, поскольку они практически не идут на контакт с пособниками. Нанимателям проще в Сети завербовать одного человека, после чего они подбирают еще двух человек и «уходят в лес», сообщает Life.ru.