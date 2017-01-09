США собирают ударный танковый кулак на западной границе России

Вашингтон, 9 января. Власти США начали переброску в Европу танков и другой военной техники. Вооружение поступает по морю в Германию, а оттуда по железной дороге доставляется через Германию и Польшу в Румынию, Литву и Болгарию.

Всего же в Европе предлагается разместить 4,2 тыс. американских военных, 250 танков и гаубиц, а также 1,7 тыс. дополнительных транспортных средств. При этом отмечается, что военные, размещенные в Восточной Европе, смогут реагировать в максимально сжатые сроки.

По мнению экспертов, такой «танковый кулак», усиленный польской армией, можно будет развернуть возле границ Калининградской области в течение двух недель. При этом Россия располагает в Калининградской области всего тремя дивизиями и Балтийским флотом, который может оттянуть на себя натовский флот. В Балтийском море несут дежурство немецкие и польские корабли, пишет «Свободная пресса».