Минобороны: ВКС РФ за год оснастили 5 радарами для обнаружения самолетов-невидимок

Москва, 9 января. ВКС России в 2016 году получили пять радиолокационных комплексов «Небо-М», которые способны обнаруживать самолеты-невидимки. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По данным ведомства, мобильный комплекс «Небо-М» способен в сложных условиях обнаруживать и сопровождать баллистические, аэродинамические и гиперзвуковые воздушные цели, включая выполненные по технологиям «стелс». Всего на боевом дежурстве в радиотехнических войсках ВКС находятся более 10 подобных комплексов. Также войска в прошлом году обзавелись радиолокационными станциями «Подлет-К1», не имеющими аналогов в мире, передает RNS.

Ранее сообщалось, что специалисты ВКС РФ в 2016 году выполнили свыше 100 особо важных задач в рамках боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства. Кроме того, было обеспечено сопровождение около 930 космических объектов, которые могли нести угрозу для российской орбитальной группировки.