Новые «Лужники» могут догнать по стоимости «Зенит-Арену»



Москва, 9 января. На реконструкцию стадиона «Лужники» в Москве, на котором планируется проведение финала Чемпионата мира по футболу-2018, уже потратили 29 484 590 466 рублей. И это без учета мелких договоров (контракты на общую сумму менее 100 млн рублей). Таким образом, к лету сумма, скорее всего, превысит пресловутые 40 млрд рублей, затраченные на строительство «Зенит-Арены» в Петербурге.

Изначально потратить на реконструкцию московской арены планировали 19 млрд рублей. Правда, стоит учесть, то деньги были запланированы до того, как резко вырос курс доллара. И сама реконструкция проходит гораздо быстрее строительства стадиона на Крестовском острове.

По проекту реконструкции от старого стадиона остались только стены. Все остальное перестроили заново, вплоть до новой увеличенной крыши, а вместимость арены собираются увеличить за счет углубления и опускания поля. При этом стадион «Лужники» сохранит свой исторический вид.