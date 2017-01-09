FAN-TV Лента новостей
Новые «Лужники» могут догнать по стоимости «Зенит-Арену»
Общество

Новые «Лужники» могут догнать по стоимости «Зенит-Арену»

Сегодня 12:52
75

Новые «Лужники» могут догнать по стоимости «Зенит-Арену»
Москва, 9 января. На реконструкцию стадиона «Лужники» в Москве, на котором планируется проведение финала Чемпионата мира по футболу-2018, уже потратили 29 484 590 466 рублей. И это без учета мелких договоров (контракты на общую сумму менее 100 млн рублей). Таким образом, к лету сумма, скорее всего, превысит пресловутые 40 млрд рублей, затраченные на строительство «Зенит-Арены» в Петербурге.

Изначально потратить на реконструкцию московской арены планировали 19 млрд рублей. Правда, стоит учесть, то деньги были запланированы до того, как резко вырос курс доллара. И сама реконструкция проходит гораздо быстрее строительства стадиона на Крестовском острове. 

По проекту реконструкции от старого стадиона остались только стены. Все остальное перестроили заново, вплоть до новой увеличенной крыши, а вместимость арены собираются увеличить за счет углубления и опускания поля. При этом стадион «Лужники» сохранит свой исторический вид.

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Вассерман — о правительстве в изгнании: Любая власть Украины станет антироссийской

Сегодня 12:59
37

Водородный прорыв Китая: новый самолет может полыхнуть сильнее «Гинденбурга»

Сегодня 12:57
51

Сирия новости 9 января 2017 12.30: ВКС РФ поддержали операцию Турции против ИГ, спецназ США в Дейр эз-Зоре

Сегодня 12:30
208

Сирия: в Восточном Алеппо обнаружены новые жертвы «умеренной оппозиции»

Сегодня 11:12
339

Нефтегазовые качели: зачем Россия сокращает поставки топлива в Белоруссию

Сегодня 11:09
931
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Водородный прорыв Китая: новый самолет может полыхнуть сильнее «Гинденбурга»

12:57

Хомс: войска Сирии уничтожили бронетехнику ИГИЛ под Пальмирой

12:55

Новые «Лужники» могут догнать по стоимости «Зенит-Арену»

12:52

Боевики ИГ привезли на Северный Кавказ сирийскую тактику

12:52

Госдума не отреагирует на выпады США о «нулевом» вкладе РФ в борьбу с ИГ в Сирии

12:50

США собирают ударный танковый кулак на западной границе России

12:40

Магнитогорцы сожгли женщину из Вьетнама, чтобы погасить кредиты

12:39

Шойгу поручил привлечь широкий круг специалистов к экспедиции на Матуа

12:38

Египет запустит спутник российского производства в 2019 году

12:35

Сирия новости 9 января 2017 12.30: ВКС РФ поддержали операцию Турции против ИГ, спецназ США в Дейр эз-Зоре

12:30

Борьбой с ИГ в Сирии Россия защищается от терроризма из Средней Азии — Жириновский

12:29

Кровавые атаки ИГ в Индонезии оплачивали биткоинами

12:22
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Водородный прорыв Китая: новый самолет может полыхнуть сильнее «Гинденбурга»
Читать
Закрыть