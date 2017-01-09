Госдума не отреагирует на выпады США о «нулевом» вкладе РФ в борьбу с ИГ в Сирии

Москва, 9 января. Представители российской Госдумы предложили политикам никак не реагировать на выпады со стороны уходящей в отставку администрации Соединенных Штатов Америки — в частности, на заявления главы американского Пентагона Эштона Картера о «нулевом» вкладе России в борьбу с «Исламским государством». Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк объявил, что такие недружественные заявления не нуждаются в комментариях, подчеркнув, что Картер «своей ложью опозорил себя и возглавляемое им ведомство».

По словам Железняка, Картер не только солгал, но и поставил себя и Пентагон в неловкое положение, поскольку союзники США в Сирии не могли не заметить уничтожения тысяч террористов в Сирии.