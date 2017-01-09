Водородный прорыв Китая: новый самолет может полыхнуть сильнее «Гинденбурга»

Китайская народная республика стала третьей в мире страной, которая провела успешные испытания самолета на водородном топливе, сообщает газета «Кэчжи жибао». Однако эта технология не может быть использована для гражданской авиации, считает летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов.

Как сообщается в издании, новая воздушная машина разрабатывалась специалистами из провинции Ляонин. Она была выполнена на базе двухместного электрического китайского самолета RX1E.

«Насколько мне известно, водород — очень хорошая вещь, на нем еще хотели автомобили делать, однако от затеи пришлось отказаться, так как это слишком дорогое удовольствие. Вообще, первый самолет на водородных топливных элементах поднялся в воздух в 2008 году, сделала его компания Boeing», — поясняет эксперт ФАН.

Тестовый полет китайского воздушного судна состоялся в городе Шэньян. По данным испытателей, самолет смог набрать высоту в 320 метров. Его силовая установка способна выдавать мощность в 20 кВт и этого достаточно для питания бортовых систем, электромотора и подзарядки аккумуляторов.

«И все вроде хорошо, однако есть одна маленькая, но очень серьезная проблема: водород взрывоопасен, очень взрывоопасен. У него высокая степень летучести, из-за которой газ проникает через мельчайшие зазоры и легко воспламеняется. Керосин, который сейчас используется в авиастроении, тоже опасен, перед посадкой пилоты его сжигают, однако водород в этом отношении хуже», — подчеркивает Красноперов.

Эксперт также отметил, что массовому внедрению водородных технологий препятствует отсутствие соответствующей инфраструктуры, а также несовершенство технологий хранения и заправки.

«Нужно понимать, что гражданской авиации необходима совершенная надежность ко всем внешним повреждениям. Да, созданная система интересна, но не очень безопасна. Ставить такие установки на гражданский самолет — одно, на военный самолет — другое, потому что при попадании осколка в фюзеляж самолета водород может легко сдетонировать. У водорода хорошая летучесть, КПД больше, подъемная сила больше, но люди когда-то не просто так отказались от использования дирижаблей. Они же взрывались при малейшей искре. Если китайцам или любой другой стране удастся обуздать эту силу, то будет технологический прорыв, а пока это только попытки», — заключил эксперт.

В сентябре стало известно, что французская транспортная компания Alstom презентовала первый в мире пассажирский поезд, который будет ездить по железным дорогам Германии, только на водороде.