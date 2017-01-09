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Магнитогорцы сожгли женщину из Вьетнама, чтобы погасить кредиты
Происшествия

Магнитогорцы сожгли женщину из Вьетнама, чтобы погасить кредиты

Сегодня 12:39
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Двое магнитогорцев сожгли женщину из Вьетнама и погасили кредиты на ее деньги

Магнитогорск, 9 января. Двое жителей Магнитогорска обвиняются в жестоком убийстве гражданки Вьетнама ради наживы. Мужчины задушили и сожгли свою жертву, а потом присвоили принадлежащие ей 28 тыс. долларов.

По версии следствия, двое магнитогорцев, безуспешно разыскивавшие деньги на погашение кредитов и долгов, договорились ограбить и убить знакомую гражданку Вьетнама Нгуен Тхи Ханг, которая неофициально занималась обменом валюты.

Рауф Мамедов и Илгар Халилов заманили свою жертву в автомобиль, где и задушили ее. После этого злоумышленники сожгли труп потерпевшей на свалке и присвоили ее деньги, два мобильных телефона и вид на жительство. Как передает URA.Ru, присвоенные деньги пошли на погашение банковских кредитов и покупку поддержанной «десятки». Возбужденное против предполагаемых убийц уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщала Газета.Ru, в Москве также было возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины, труп которого нашли во дворе дома на ул. Васильцовский Стан. Подозреваемый в совершении преступления перед тем, как покончить с собой, успел ранить двух полицейских.

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Ксения Тасманова
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