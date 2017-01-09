Шойгу поручил привлечь широкий круг специалистов к экспедиции на Матуа

Москва, 9 января. Детальный план второй экспедиции на остров Матуа уже завершен, в нее отправятся самые лучшие ученые и специалисты.

Штаб Тихоокеанского флота уже определил личный состав и перечень необходимой техники, которая понадобится для изыскательских работ на острове Курильской гряды. Командующий флотом сообщил, что исследования на острове не проводились с 1813 года, однако сейчас изучение Матуа, который имеет большое стратегическое и научное значение, возобновилось.

По указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу к участию во второй экспедиции на Матуа будет привлечен широкий круг специалистов из Московского государственного университета, Академии наук и Русского географического общества.