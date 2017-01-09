США впервые за два года направили морпехов в Афганистан

Вашингтон, 9 января. Власти США приняли решение перебросить в Афганистан несколько сотен бойцов элитного подразделения морской пехоты для борьбы с талибами. Отметим, что в последний раз американские морпехи участвовали в военной кампании в Афганистане в 2014 году.

Предполагается, что американские солдаты будут не только инструктировать афганских военных, но и принимать непосредственное участие в боевых операциях против «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

«Мы ни в коем случае не считаем это небоевой миссией или чем-то, к чему можно относиться несерьезно», — отметил командир сводного отряда бригадный генерал Роджер Тернер.

Как сообщает газета «Известия», морские пехотинцы пробудут в Афганистане несколько лет. Общая численность американского военного контингента в Афганистане на конец 2016 года составила 8,4 тыс. человек.