Кровавые атаки ИГ в Индонезии оплачивали биткоинами

Джакарта, 9 января. Полевой командир ИГ Бахрум Наим через PayPal и биткоины снабжал деньгами боевиков, готовящих теракты в Индонезии. Данные об этом подтвердили представители национального агентства республики по борьбе с отмыванием денег.

Так, в минувшем году эксперты ведомства зафиксировало 25 зарубежных денежных переводов из-за границы. Средства предназначались для подготовки кровавых атак, подчеркнул глава агентства Киагус Ахмад Бадарудин. Так, часть транзакций предназначалась для экстремистов, орудующих на острове Ява. Их деятельность была пресечена специальным антитеррористическим подразделением «Денсус-88».

При этом он не исключил, что в будущем террористы будут использовать не только PayPal и биткоины, но и некие «новые формы». Глава полиции Индонезии Тито Карнавиан ранее заявил, что подготовкой предотвращенных терактов с привлечением смертниц руководил именно Наим, уточняет «Газета.ру».

Напомним, группировка ИГ запрещена в России по решению Верховного суда России.