Египет запустит спутник российского производства в 2019 году

Москва, 9 января. Запуск Египтом в космос спутника EgyptSat-A, который создаст российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» взамен вышедшего из строя EgyptSat-2, запланирован на 2019 год, заявил гендиректор корпорации Владимир Солнцев.

«Мы уже приступили к производству космического аппарата. Его запуск планируется в 2019 году», — сказал Солнцев.

Связь со спутником EgyptSat-2 оборвалась в апреле 2015 года. Позже российская корпорация сообщила, что приступила к созданию EgyptSat-A за счет страхового покрытия по потерянному спутнику. Эквивалентная стоимость новых работ равна примерно 100 млн долларов.

Новый спутник получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию, а также усовершенствованные солнечные батареи. Доля российских комплектующих на сей раз будет значительно больше.