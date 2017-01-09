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Трампа не удивила критика со стороны «поклонницы Хиллари» Стрип
Весь мир

Трампа не удивила критика со стороны «поклонницы Хиллари» Стрип

Сегодня 12:16
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Трампа не удивила критика со стороны «поклонницы Хиллари» Стрип

Лос-Анджелес, 9 января. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил киноактрису Мэрил Стрип в предвзятости и назвал ее «приверженкой Хиллари» после ее критики в адрес республиканца на церемонии вручения престижной кинопремии «Золотой глобус».

Миллиардер в беседе с корреспондентами The New York Times заявил, что не удивлен такому заявлению 67-летней актрисы, поскольку он постоянно «подвергается атакам со стороны либералов из мира кино».

Напомним, в прошедшее воскресенье на церемонии «Золотого глобуса» Мэрил Стрип напомнила, как в 2015 году магнат передразнил репортера-инвалида газеты The New York Times. Звезда фильмов «Дьявол носит Prada», «Смерть ей к лицу» и других картин заявила, что это в некотором роде разбило ей сердце сообщает «Свободная пресса». 

Она отметила, что этот «инстинкт унижать», демонстрируемый Трампом, в какой-то мере свидетельствует о том, что другим людям позволено делать аналогичные поступки.

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Дана Балан
#дональд трамп
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