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Банду из 16 человек задержали во Франции за дерзкое ограбление Ким Кардашьян
Общество

Банду из 16 человек задержали во Франции за дерзкое ограбление Ким Кардашьян

Сегодня 12:14
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Банду из 16 человек задержали во Франции за дерзкое ограбление Ким Кардашьян

Париж, 9 января. Французские полицейские задержали 16 подозреваемых в ограблении американской звезды Ким Кардашьян. В октябре прошлого года преступники напали на Кардашьян в отеле и отобрали у нее драгоценности на 11 млн долларов и два телефона.

Как передает радиостанция ​Europe 1, операция по задержанию банды, обвиняемой в дерзком ограблении звезды реалити-шоу, началась сегодня утром. Содержание 16 подозреваемых под стражей может продлиться четыре дня.

Популярная фотомодель и актриса была ограблена в своем гостиничном номере 3 октября, сообщает Газета.Ru. Вооруженные мужчины в полицейской форме напали на теледиву и заперли ее в ванной, после чего вынесли шкатулку с драгоценностями и мобильные телефоны Кардашьян. Потерпевшая в результате нападения не пострадала.

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Ксения Тасманова
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