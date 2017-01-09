Банду из 16 человек задержали во Франции за дерзкое ограбление Ким Кардашьян

Париж, 9 января. Французские полицейские задержали 16 подозреваемых в ограблении американской звезды Ким Кардашьян. В октябре прошлого года преступники напали на Кардашьян в отеле и отобрали у нее драгоценности на 11 млн долларов и два телефона.

Как передает радиостанция ​Europe 1, операция по задержанию банды, обвиняемой в дерзком ограблении звезды реалити-шоу, началась сегодня утром. Содержание 16 подозреваемых под стражей может продлиться четыре дня.

Популярная фотомодель и актриса была ограблена в своем гостиничном номере 3 октября, сообщает Газета.Ru. Вооруженные мужчины в полицейской форме напали на теледиву и заперли ее в ванной, после чего вынесли шкатулку с драгоценностями и мобильные телефоны Кардашьян. Потерпевшая в результате нападения не пострадала.