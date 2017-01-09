Переговоры о статусе Кипра стартовали в Женеве

Женева, 9 января. Лидеры греческой и турецкой части Кипра начали новый раунд переговоров в Женеве относительно будущего острова, цель которых — добиться его объединения в статусе федерации.

Если Никосу Анастасиадису и Мустафе Акынджи удастся достичь прогресса на переговорах, к ним присоединяться представители Греции, Турции и Великобритании, которые являются гарантами безопасности Кипра.

Остров был разделен на две части в 1974 году после вторжения турецких войск. Турки-киприоты проживают в северной части острова, Турецкую республику Северного Кипра из государств — членов ООН признает только Турция.

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