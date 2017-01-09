Хама: армия Сирии прервала наступление боевиков «ан-Нусры»

Дамаск, 9 января. Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) начали широкомасштабное наступление в восточной части сирийской провинции Хама.

Атаку террористы начали под покровом ночи. Первоначально наступление продвигалось успешно. Целью боевиков был один из крупнейших городов провинции Саламия, но изначально они планировали захватить четыре близлежащих населенных пункта, чтобы укрепить свои позиции. Исламистам удалось захватить один из блокпостов правительственных войск, однако фронт наступления был слишком протяженным. Бойцы Сирийской Арабской Армии остановили атаку массированным огнем и совершили несколько контратак, нанеся террористам значительные потери. Сейчас правительственные войска перешли в контрнаступление и собираются отбить блокпост, а также зачистить местность от боевиков.