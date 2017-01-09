Дональд, давай дружить: Ляшко обиделся на Обаму за неуважение к Украине

Киев, 9 января. Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента США Барака Обаму в неуважении Украины. По словам политика, Обама оказался единственным американским президентом, который ни разу не посетил Украину.

«За 8 лет своих полномочий он не нашел времени и возможности посетить Независимую Украину. Хотя в соседних с нами странах был и не раз. Вот вам и стратегическое партнерство!» — возмущается Ляшко.

Лидер радикалов призвал Трампа «продемонстрировать уважение Украине» и посетить страну в ближайшее время.

«Нам есть о чем поговорить. Дональд, давай дружить», — пишет он в Facebook.