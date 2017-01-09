Асад рассказал, что Дамаск готов сделать для боевиков в Сирии

Бейрут, 9 января. Президент Сирии Башар Асад пообещал амнистию активистам вооруженной оппозиции. По словам политика, это самое большее, что власти республики могут сделать для боевиков.

«Каждый, кто захочет вернуться к нормальной жизни и сложит оружие, будет амнистирован», — заявил он в интервью французским СМИ.

Асад также уточнил, что воспользоваться амнистией боевикам предлагают вот уже на протяжении трех последних лет. Именно это, по его убеждению, свидетельствует «о подлинном желании Дамаска добиться мирного урегулирования кризиса».

Кроме того, он прокомментировал и грядущие переговоры по Сирии в Астане, подтвердив готовность направить на встречу официальную делегацию.

«Никаких ограничений за столом переговоров не будет. Мы готовы обсуждать любые вопросы, касающиеся прекращения конфликта и будущего Сирии», — сказал он.

При этом сирийский лидер отметил, что до сих пор нет ясности, будет ли присутствовать на переговорах «настоящая оппозиция, у которой есть народные корни в Сирии».