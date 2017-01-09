FAN-TV Лента новостей
Асад рассказал, что Дамаск готов сделать для боевиков в Сирии
Политика

Асад рассказал, что Дамаск готов сделать для боевиков в Сирии

Сегодня 12:08
122

Асад рассказал, что Дамаск готов сделать для боевиков в Сирии

Бейрут, 9 января. Президент Сирии Башар Асад пообещал амнистию активистам вооруженной оппозиции. По словам политика, это самое большее, что власти республики могут сделать для боевиков. 

«Каждый, кто захочет вернуться к нормальной жизни и сложит оружие, будет амнистирован», — заявил он в интервью французским СМИ.

Асад также уточнил, что воспользоваться амнистией боевикам предлагают вот уже на протяжении трех последних лет. Именно это, по его убеждению, свидетельствует «о подлинном желании Дамаска добиться мирного урегулирования кризиса».

Кроме того, он прокомментировал и грядущие переговоры по Сирии в Астане, подтвердив готовность направить на встречу официальную делегацию.

«Никаких ограничений за столом переговоров не будет. Мы готовы обсуждать любые вопросы, касающиеся прекращения конфликта и будущего Сирии», — сказал он.

При этом сирийский лидер отметил, что  до сих пор нет ясности, будет ли присутствовать на переговорах  «настоящая оппозиция, у которой есть народные корни в Сирии».

«Оппозиция должна быть сирийской, чтобы вести с ней переговоры о проблемах Сирии. От этого зависят успех и результативность конференции», — заключил он.

комментарии
Ярослава Замысловатова
#башар асад
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 9 января 2017 12.30: ВКС РФ поддержали операцию Турции против ИГ, спецназ США в Дейр эз-Зоре

Сегодня 12:30
168

Сирия: в Восточном Алеппо обнаружены новые жертвы «умеренной оппозиции»

Сегодня 11:12
330

Нефтегазовые качели: зачем Россия сокращает поставки топлива в Белоруссию

Сегодня 11:09
878

Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

Сегодня 10:57
1527

Новости Новороссии: Ющенко вступился за Донбасс, Луганск фиксирует огонь ВСУ в Дебальцево

Сегодня 10:54
570
Показать еще
Прямая трансляция

Музей восстания машин открылся в Москве: 50 тонн железа и трогательный Дарт Вейдер. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Новые «Лужники» могут догнать по стоимости «Зенит-Арену»

12:52

Боевики ИГ привезли на Северный Кавказ сирийскую тактику

12:52

Госдума не отреагирует на выпады США о «нулевом» вкладе РФ в борьбу с ИГ в Сирии

12:50

США собирают ударный танковый кулак на западной границе России

12:40

Магнитогорцы сожгли женщину из Вьетнама, чтобы погасить кредиты

12:39

Шойгу поручил привлечь широкий круг специалистов к экспедиции на Матуа

12:38

Египет запустит спутник российского производства в 2019 году

12:35

Сирия новости 9 января 2017 12.30: ВКС РФ поддержали операцию Турции против ИГ, спецназ США в Дейр эз-Зоре

12:30

Борьбой с ИГ в Сирии Россия защищается от терроризма из Средней Азии — Жириновский

12:29

Кровавые атаки ИГ в Индонезии оплачивали биткоинами

12:22

Трампа не удивила критика со стороны «поклонницы Хиллари» Стрип

12:16

Хама: армия Сирии прервала наступление боевиков «ан-Нусры»

12:15
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новые «Лужники» могут догнать по стоимости «Зенит-Арену»
Читать
Закрыть