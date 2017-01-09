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ПФР напомнил пенсионерам сроки выплаты 5 тыс. рублей
Экономика

ПФР напомнил пенсионерам сроки выплаты 5 тыс. рублей

Сегодня 12:02
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ПФР напомнил пенсионерам сроки выплаты 5 тыс. рублей

Москва, 9 января. Единовременная выплата пенсионерам Российской Федерации 5 тысяч рублей стартует 13 января этого года. Об этом в понедельник сообщает Пенсионный фонд России.

В ПФР напомнили, что единовременная выплата пяти тысяч рублей пенсионерам начнется с 13 января и продлится две недели. Окончится она 28 января 2017 года. Данные сроки доставки выплаты денежных средств будут действовать для всех пенсионеров, несмотря на то, как они получают пенсию — через «Почту России» или же другое доставочное предприятие.

Напомним, в ноябре минувшего года глава российского государства Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч рублей.

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Дана Балан
#владимир путин #россия
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