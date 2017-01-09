Ирак: более 138 тысяч человек бежали из Мосула за время осады

Багдад, 9 января. За время продолжающейся операции по освобождению иракского города Мосул из-под контроля террористов «Исламского государства», более сотни тысяч жителей города были вынуждены стать беженцами, несмотря на смертельную угрозу со стороны боевиков. К терроризму и притеснениям со стороны захвативших город террористов добавились непрерывные обстрелы и бомбардировки от войск международной коалиции.

Как сообщает Международная организация по миграции, за время активной фазы операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда), Мосул покинули почти 23 тысячи семей — большинство бежали из прилегающей к осажденному городу провинции Найнава. Из города удалось выйти примерно 43,7 тысячам человек — ранее сообщалось, что по пытающимся бежать мирным жителям боевики открывали огонь.