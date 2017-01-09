Сирия, 9 января. ВКС России нанесли серию авиаударов по укрепрайонам террористов ИГ* в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. Сирийская армия ликвидировала высокопоставленного командира группировки «Ахрар аш-Шам» в ходе боев в долине Вади Барда в Дамаске. Отряды спецназа США провели операцию против ИГ в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В ходе столкновений с боевиками формирования «Джебхат Фатх аш-Шам»** и других союзных ей группировок в районе водных источников в долине Вади Барда на северо-западе от Дамаска военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) был ликвидирован один из высокопоставленных командиров «Ахрар аш-Шам» Имад Хасан Рамадан. Кроме того, было уничтожено несколько членов «Ан-Нусры» и три единицы тяжелой бронетехники боевиков. Однако бои в регионе пока продолжаются.

Провинция Латакия

Сотрудники Центра гуманитарной помощи имени короля Салмана доставили в город Латакия гуманитарную помощь. В состав груза вошли более 130 тысяч продовольственных наборов. В скором времени гумпомощь будет распределена между жителями провинций Идлиб, Хама, Алеппо и Латакия.

Провинция Алеппо

По информации представителя командования турецкой армии, за прошедшие сутки военнослужащими Турции в рамках широкомасштабной операции против боевиков ИГ «Щит Евфрата» в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо был ликвидирован 21 террорист. Кроме того, в результате воздушной операции и серии артобстрелов были уничтожены 12 объектов боевиков.

ВКС России нанесли свыше десяти авиаударов по укрепленным районам террористов ИГ на востоке от города Аль-Баб. Несколько бомбардировок были выполнены в поддержку наступлений турецкой армии на позиции боевиков. Сообщается, что в результате операции российской авиации террористы понесли значительные потери в живой силе и военной технике.

Провинция Хомс

Подразделения правительственной армии провели контратаку опорных пунктов боевиков оппозиционных группировок в северной части провинции Хомс. Сирийская артиллерия обстреляла позиции повстанцев в районе населенных пунктов Изз Аддин, Аль-Сатхият и Аль-Кунайтарат, также по боевикам было нанесено несколько ракетных ударов. Под обстрелом была уничтожена группа террористов и разрушена часть укреплений повстанцев.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно данным сирийского новостного портала Breaking News, в районе населенного пункта Аль-Кабр, расположенного на западной окраине города Дейр эз-Зор, приземлились четыре вертолета ВВС США с отрядами американского спецназа. В ходе спецоперации было ликвидировано примерно 25 террористов, в том числе несколько высокопоставленных командиров. Некоторые представители командования ИГ были взяты в плен.

Провинция Даръа

Боевики оппозиционных группировок открыли огонь по позициям сирийских войск на окраине района Аль-Маншия города Даръа. Никто из правительственных военнослужащих не пострадал, однако зафиксировано несколько попаданий артиллерийских снарядов боевиков на территорию жилого квартала. Данные о возможных жертвах среди гражданского населения и разрушениях пока устанавливаются. Подразделения САА готовятся к контратаке укрепрайонов повстанцев.

Провинция Хама

На участке шоссе между городами Саламия и Хомс в юго-восточной части провинции Хама идут столкновения между подразделениями сирийской армии и боевиками террористических группировок. В ходе контрнаступления солдаты САА уничтожили группу террористов. Однако в регионе все еще продолжаются короткие перестрелки.

Провинция Эс-Сувейда

Военнослужащие САА в ходе спецоперации освободили мирных жителей, которые были взяты в заложники вооруженной группой неизвестных. Злоумышленники были задержаны. В данный момент ведутся следственные действия. В ходе проверок устанавливаются возможные связи членов банды с террористическими группировками.

Ирак

Согласно данным источника в командовании международной коалиции, в ходе серии воздушных бомбардировок в районе населенных пунктов Аль-Рашад и Аль-Хувейджа, расположенных на юго-западе провинции Киркук, были уничтожены пять пунктов управления террористов ИГ. Кроме того, боевикам был нанесен серьезный ущерб в численной силе.