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Ученые обнаружили руины древней цивилизации в Антарктиде
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Ученые обнаружили руины древней цивилизации в Антарктиде

Сегодня 11:57
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Ученые обнаружили руины древней цивилизации в Антарктиде

Нью-Йорк, 9 января. Специалистам, изучавшим покрытый ледяной шапкой материк, удалось сделать удивительное открытие.

Ученые решили изучить поверхность материка при помощи камеры Google Earth, которая способна воспроизводить трехмерное изображение. В результате они получили снимок, на котором разглядели руины древнего здания. По мнению специалистов, природа не смогла бы сотворить столь правильные и симметричные линии. Авторы снимка решили, что это может служить доказательством пребывания людей в Антарктиде, а может быть даже существования на материке древней цивилизации, оставившей после себя города, скрытые под ледяным панцирем.

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Алексей Громов
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