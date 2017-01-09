Ученые обнаружили руины древней цивилизации в Антарктиде

Нью-Йорк, 9 января. Специалистам, изучавшим покрытый ледяной шапкой материк, удалось сделать удивительное открытие.

Ученые решили изучить поверхность материка при помощи камеры Google Earth, которая способна воспроизводить трехмерное изображение. В результате они получили снимок, на котором разглядели руины древнего здания. По мнению специалистов, природа не смогла бы сотворить столь правильные и симметричные линии. Авторы снимка решили, что это может служить доказательством пребывания людей в Антарктиде, а может быть даже существования на материке древней цивилизации, оставившей после себя города, скрытые под ледяным панцирем.