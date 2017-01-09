Извращенец в Петербурге изнасиловал 10-летнюю школьницу

Санкт-Петербург, 9 января. В Санкт-Петербурге задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 10-летней школьницы. Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу, преступление было совершено 7 января в квартире дома на улице Рошаля.

В насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки подозревают мужчину 1967 года рождения. По версии следствия, он надругался в квартире над 10-летним ребенком, после чего был задержан оперативниками. В настоящее время решается вопрос об аресте предполагаемого злоумышленника, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Добавим, петербургские полицейские также задержали молодого человека 1995 года рождения, который подозревается в изнасиловании знакомого и поджоге строительной бытовки для сокрытия следов преступления.