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Новый смартфон способен определить свежесть продуктов «на вкус»
Технологии

Новый смартфон способен определить свежесть продуктов «на вкус»

Сегодня 11:53
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Новый смартфон способен определить свежесть продуктов «на вкус»

Лос-Анджелес, 9 января. Новый смартфон, созданный компанией Consumer Physics, оснащен датчиком SCiO от американской компании Analog Devices, что позволяет ему анализировать химический состав продуктов и лекарств. С помощью этого устройства свежесть продуктов, как и подлинность приобретаемых лекарств, можно проверить прямо на месте покупки.

Система определяет молекулярный отпечаток вещества — и соответственно, его химический состав — с помощью инфракрасного света, которым облучается образец продукта. Подобные спектрометры, как правило, отличаются значительными размерами и ценой, однако американской компании удалось за три года переработать его до размеров, совместимых с мобильным устройством от китайской компании Changhong, сообщает «Индикатор».

С помощью теплового спектрометра можно не только определять, насколько продукты являются свежими — поднеся смартфон на расстояние около сантиметра, можно определить, сладкая ли продается клубника, насколько много спирта содержится в алкогольном коктейле, а также нет ли в поданной тарелке с едой смертельного яда.

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Валентин Меликов
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Россияне смогут делать покупки при помощи смартфонов на Android в 2017 году
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