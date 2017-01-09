Запрет продавать табак по году рождения поднимет черный рынок в РФ

Москва, 9 января. Запрет на продажу табака родившимся после 2014 года может иметь самые негативные последствия, в частности, увеличить спрос на опасные контрафактные товары, считают в Общественной палате России.

В частности, по мнению Елены Тополевой-Солдуновой, те люди, которые хотят курить, будут искать для этого любые пути и возможности, несмотря на запреты. Пойдут они и на нелегальные меры, обратившись к контрафактной продукции, которая может быть крайне опасна, пояснила она. По ее словам, подумать стоит не о кардинальном запрете табачной продукции, а о мерах профилактики этой пагубной привычки.

Инициатива Минздрава вызвала скепсис и у руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Хамзаева.

«Каждый должен отвечать за свою зону. То есть если Минздрав предложит медицинскую помощь людям — тот, кто курит, он же зависимый — это реальная история. А если это будет закон «давайте запретим», то это нереальная история», — заявил он агентству РИА Новости.

По данным газеты «Известия», антитабачную концепцию, которая запрещает продажу табака лицам, родившимся после 2014 года, подготовили в Минздраве РФ. Ограничения в министерстве предлагают сохранить даже после наступления совершеннолетия. Вступить в силу новые антитабачные правила могут в 2033 году.