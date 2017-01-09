Россияне смогут делать покупки при помощи смартфонов на Android в 2017 году

Москва, 9 января. Граждане России смогут расплачиваться смартфонами на Android в наступившем году.

В этом году в Российской Федерации заработает система Android Pay, благодаря которой можно будет платить за товар при помощи смартфона. То, что в настоящее время доступно хозяевам iPhone, в котором используется такая же технология Apple Pay, а также некоторых моделей смартфонов Samsung, станет доступно для владельцев всех телефонов с чипами NFC.

По информации газеты «Известия», которая ссылается на близкий к Центробанку источник, специалисты полагают, что данный метод оплаты является перспективным. Эксперты так считают, потому что это безопасно и удобно. Вводить пин-код карты при этом будет не нужно, покупатель сможет опознаваться с помощью отпечатка пальца или специально запрашиваемого пароля.