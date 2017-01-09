МИД РФ: Иерусалимский теракт подрывает стремление Ближнего Востока к миру

Москва, 9 января. Министерство иностранных дел России решительно осудило теракт в Иерусалиме, исполнитель которого за рулем грузовика наехал на толпу военных и гражданских лиц.

По данным пресс-службы МИД, в результате нападения террориста погибли четыре израильтянина, также пострадали 17 человек. Водитель грузовика, являвшийся арабским жителем Восточного Иерусалима, был ликвидирован

«Решительно осуждаем эту террористическую атаку, чем бы она ни была мотивирована», — подчеркнула пресс-служба МИД. В ведомстве добавили, что подобные акты насилия усугубляют и без того напряженные отношения между Израилем и Палестиной, а также подрывают усилия мирового сообщества по урегулированию ближневосточного переговорного процесса.

Как сообщает газета «Известия», 15 января в Париже должна пройти конференция по ближневосточному урегулированию, причем среди участников не заявлены представители Израиля и Палестины. Поэтому многие политики предполагают, что от встречи во Франции не стоит ждать прорыва.