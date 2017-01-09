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Боевики «Правого сектора» подорвали себя в Одессе при попытке изготовить бомбу
Украина

Боевики «Правого сектора» подорвали себя в Одессе при попытке изготовить бомбу

Сегодня 11:29
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 Боевики «Правого сектора» подорвали себя в Одессе при попытке изготовить бомбу

Одесса, 9 января. Бывшие члены украинской националистической организации «Правый сектор» случайно подорвали жилой дом в Одессе, когда пытались смастерить взрывное устройство. 

В результате  происшествия погиб один из радикалов и 70-летний хозяин дома, 92-летняя женщина была доставлена в больницу с переломом голени, ушибом грудной клетки и отравлением продуктами горения. 

Полиция нашла на месте высверленные корпуса ручных гранат, из которых националисты пытались извлечь порох, а также фрагменты взрывного устройства. Эксперты полагают, что сперва взорвалась граната, а затем — бытовой газ, пишут украинские СМИ. Напомним, что организация «Правый сектор» официально запрещена в России.

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Геннадий Плющев
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