Донбасс: ВСУ выпустили несколько десятков мин по Горловке и Ленинскому в ДНР

Донецк, 9 января. Киевские силовики в прошедшее воскресенье обстреляли из минометов населенный пункт Ленинское, расположенный в Новоазовском районе Донецкой народной республики. Об этом сообщил в понедельник источник в силовых ведомствах республики.

Согласно данным источника, примерно в 21.00 (22.00 по московскому времени) ВСУ открыли огонь из минометов по селу Ленинское. Всего же по населенному пункту силовики выпустили свыше 20 мин.

Помимо этого, под огнем киевских силовиков оказалась территория контрольно-пропускного пункта (КПП) «Майорск» под Горловкой и Донецкой воздушной гавани. В настоящее время выясняется информация о пострадавших и повреждениях.

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