Астрономы NASA: К Земле стремительно приближаются два небесных тела

Вашингтон, 9 января. По данным астрономической обсерватории NASA, активно использующей сведения с космических аппаратов, в начале года сразу два крупных космических тела окажутся на минимальном расстоянии от Земли. Ученые намерены воспользоваться шансом как можно лучше изучить загадочные небесные тела.

Первый объект, имеющий астрономический индекс C/2016 U1, пройдет на минимальном расстоянии от Земли 14 января. Впрочем, объекту, определенному как комета, не суждено приблизиться к нашей планете на опасное расстояние — ближайшая к Земле точка кометной орбиты не выйдет за пределы поверхности Меркурия.

Другой объект, 2016 WF9, представляет собой загадку для ученых — так и не было решено, астероид ли это, или беспылевая комета. В конце февраля он приблизится к Земле на расстояние в 51 миллион километров, и пересечет земную орбиту.

Специалисты NASA отмечают, что небесные тела, обнаруженные космическим аппаратом NEOWISE, не представляют угрозы для нашего мира.