Стало известно, кто споет за Россию на «Евровидении» в Киеве

Москва, 9 января. Стало известно, кто будет представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве. Главным кандидатом оказался 32-летний финалист шоу «Голос» Александр Панайотов. Более того, по последним данным, кандидатуру певца уже одобрили в музыкальной дирекции Первого канала.

В этом году артиста для конкурса выберет совет российского оргкомитета, никакого национального отбора не будет, заявил источник на Первом канале. Свое решение совет собирается озвучить представителям «Евровидения» через месяц, добавил собеседник телеканала Life.

Сам Панайотов заявил, что был бы счастлив представлять Россию на «Евровидении-2017», для него это огромная честь.

«Но пока ничего не хочу загадывать», — подчеркнул он.

В дирекции канала официально информацию пока не подтверждают.

Как сообщала ранее «Газета.ру», в 2017 году «Евровидение» пройдет в столице Украины. Киев получил это право после победы на конкурсе певицы Джамалы.