Спецназовцы Южной Кореи и США объединятся ради диверсий в КНДР

Сеул, 9 декабря. Сформированный властями Южной Кореи и США спецназ будет готовиться к ликвидации высшего командования КНДР и ключевых военных объектов. Об этом сообщил источник в южнокорейском правительстве.

По данным источников газеты The Dong-a Ilbo, в 2017 году планируется создание отряда специального назначения с американскими и южнокорейскими бойцами, перед которым поставлена задача в случае развязывания войны на Корейском полуострове уничтожить командование КНДР и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

«Спецназ двух стран будет проводить регулярные учения по отработке операций по ликвидации руководства КНДР, а также атак на главные военные объекты Северной Кореи», — сообщает газета.

Как писала ранее Газета.Ru, в состав спецподразделения войдут до 2 тыс. человек. По неофициальной информации, его создадут по американской модели.