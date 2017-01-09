Вассерман — о правительстве в изгнании: Любая власть Украины станет антироссийской

Чисто технически создать правительство Украины в изгнании несложно, гораздо важнее, что будет потом. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя слова экс-премьера страны Николая Азарова.

Азаров высказался следующим образом: Комитет спасения Украины, который он возглавляет, может создать правительство в изгнании. Но для этого, по его словам, должны созреть условия. А именно: правящая верхушка больше не сможет управлять Украиной, а народ захочет альтернативной власти. При этом он не уточнил, когда такое в стране станет возможно.

«Чисто технически создать правительство в изгнании несложно, им может объявить себя практически любая политическая группировка. Это показал опыт Польши в 1939 году. 17 сентября правительство этой страны в полном составе, включая верховного главнокомандующего вооруженных сил, сбежало в Румынию в тайне. Оно не объявило ни о своем бегстве, ни о праве преемственности власти, что по международному праву равно ликвидации государственности. В связи с этим Советский Союз в тот же день ввел свои войска на русские территории, оккупированные Польшей в 1920 году. Это так называемые Западная Украина и Западная Белоруссия», — вспоминает Вассерман.

За эти 19 лет оккупации поляки здорово преуспели в формировании антироссийской прослойки, что в дальнейшем обернулось для нашей страны неприятными последствиями. Но важно другое: в Лондоне после этого бегства было сформировано новое правительство, не включающее вообще никого из членов старого.

«Вопрос только в том, что правительству в изгнании делать после объявления себя властью. Тогда в Польше нашлось много людей, поверивших, что правительство может когда-либо вернуться из изгнания. Была сформирована подпольная боевая организация «Армия Крайова», которая подчинялась указаниям нового правительства и ждала с оружием наготове. Это было правительство в изгнании той страны и того народа, которым украинские власти всеми силами подражают на протяжении всей истории превращения Украины в Антироссию. Поэтому не уверен, что русское большинство населения Украины отнесется к правительству в изгнании всерьез, если оно будет также подражать польскому примеру. Если же правительство в изгнании попытается взять на себя руководство той частью Украины, которая уже освобождена от киевских террористов, им ответят старинной формулой «Вас тут не стояло», — говорит эксперт ФАН.

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По его словам, до тех пор, пока это гипотетическое правительство не сформулирует какую-то позитивную программу, не объяснит, что оно намерено делать и с кем взаимодействовать, вряд ли возможно говорить о его серьезности и жизнеспособности.

«Единственная разумная задача правительства — реинтеграция Украины с остальной Россией. История уже неоднократно, начиная с XVII века, доказывает, что не бывает для Киева худшего несчастья, чем отделение от России. Но из тех деятелей, что вошли в комитет по спасению Украины, только Игорь Марков публично признавал, что украинцы — часть русского народа, и намеревался действовать в соответствии с этим убеждением. Все остальные говорят только об Украине, дружественной для Москвы. К сожалению, весь опыт приступов независимости Украины доказал, что претенденты на власть могут быть пророссийскими, но те, кто властвуют, не могут не стать антироссийскими. Удержать русское большинство граждан в изоляции от остальных русских можно лишь постоянным провоцированием конфликтов. Либо предложив более эффективную систему управления, что удалось сделать Белоруссии, но по технических причинам невозможно на Украине», — продолжает Вассерман.

Невозможно прежде всего потому, что хозяйство Белоруссии намного проще хозяйства Украины: там меньше направлений деятельности, жизненно важных для существования страны в целом. Каждому из таких направлений Лукашенко может уделять больше внимания. На Украине уже столько направлений, что уследить за всеми физически невозможно.

«Для оправдания разделения в массовом создании остается только постоянное провоцирование конфликтов. Те руководители, что поумнее (Кучма или Янукович), старались ограничиваться чисто символическими конфликтами, сохраняя хозяйственное сотрудничество. Те, что поглупее (Кравчук и Ющенко), доводили дело до хозяйственных конфликтов. Ну, а те, кого американцы назначили руководить государственными переворотом и тем, что осталось после, и подавно приведены на посты с задачей максимально разрушить любые возможности взаимодействия Украины с кем бы то ни было», — резюмирует политический консультант.