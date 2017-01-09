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Сирия: 5 миллионов жителей Дамаска страдают без питьевой воды
Новости Сирии

Сирия: 5 миллионов жителей Дамаска страдают без питьевой воды

Сегодня 11:17
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Сирия: 5 миллионов жителей Дамаска страдают без питьевой воды

Дамаск, 9 января. Экстремисты террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена на территории РФ) в течение 21 дня удерживают жителей Дамаска без питьевой воды. Об этом заявил в понедельник президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад.

По словам сирийского лидера, в настоящий момент боевики «ан-Нусры» захватили ключевой источник питьевой воды, который питает столицу Сирии, тем самым блокировав 5 миллионов жителей от воды на протяжении трех недель.

Сейчас главная цель армии САР — освобождение данных территорий, где расположен источник воды, чтобы не позволить террористам задушить Дамаск без воды, подчеркнул Асад.

Напомним, как ранее сообщало агентство НСН, часть сирийских оппозиционных группировок остановила подготовку к переговорам по урегулированию сирийского конфликта, которые должны были пройти в столице Казахстана.

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Дана Балан
#сирия #башар асад
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