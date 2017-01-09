Китай обещает Трампу реванш за попытки отделить Тайвань

Пекин, 9 января. Китайская пресса предупредила американское правительство о готовности Пекина взять реванш, если избранный президент США Дональд Трамп откажется следовать так называемой политике «одного Китая». Об этом пишет китайский государственный таблоид Global Times.

Речь идет о признании Тайваня частью Китайской народной республики.

«Придерживаться принципа одного Китая — это не каприз КНР от президента США, а обязанность американских лидеров поддерживать двухсторонние отношения и уважать существующий порядок Азиатско-Тихоокеанского региона», — говорится в материале.

Напомним, что ранее Трамп заявил, что не понимает, почему США должны уважать принцип «единого Китая». Вскоре после этого Белый дом официально заявил, что поддерживает позицию Китая по Тайваню и не разделяет взглядов Трампа.