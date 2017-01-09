Асад рассказал, от кого будут зависеть результаты переговоров по Сирии в Астане

Дамаск, 9 января. По словам президента Сирии Башара Асада, очень важно, чтобы на предстоящих межсирийских переговорах в Астане участвовала подлинная сирийская оппозиция, которая могла бы представлять интересы людей, не согласных с политикой официальной власти. Асад отметил, что до сих пор не знает, кто именно будет участвовать в переговорах в качестве представителей оппозиции.

«Кто будет там с другой стороны? Будет ли настоящая сирийская оппозиция? — задался вопросом в беседе с французскими корреспондентами сирийский лидер. — Говоря «настоящая», я имею в виду, что у нее есть народное начало в Сирии, а не основы саудовские, французские или британские. Предполагается, что оппозиция будет сирийской и обсуждаться будут проблемы Сирии».

Со своей стороны, подчеркнул Асад, никаких препятствий к ведению переговоров сирийская власть не видит.

Напомним, «Газета.ru» сообщала о том, что Асад объявил о том, что одним из вопросов в ходе переговоров в Астане может стать проведение референдума об изменении конституции Сирии.