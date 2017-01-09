Экологи раскрыли секрет вечного смога над Пекином

Пекин, 9 января. Ученые-экологи выяснили, что причиной появления постоянного смога над Пекином стали не только факторы загрязнения, но и сама природа.

Смог над Пекином назван «вечным» не случайно. Власти столицей Китая безуспешно пытались его разогнать перед Летней Олимпиадой 2008 года, но эта попытка не увенчалась успехом. Одна из причин его появления — это массы автомобилей, постоянно загрязняющих атмосферу выхлопными газами, сейчас их количество достигает 17 миллионов. Также на экологическую ситуацию влияют угольные электростанции и котельные, которые находятся на окраине Пекина. Свою лепту, отчасти, внесла и природа — на высоте примерно километра над землей находится так называемая «зона смешивания», в которой восходящие потоки растворяются благодаря действию турбулентных ветров. В Пекине эта зона находится гораздо ниже положенной высоты, это, в сочетании с обилием выхлопных газов и других продуктов загрязнения, приводит к тому, что смог просто не успевает рассеиваться и постоянно пополняется новыми потоками. Единственным выходом экологи видят ограничение количества сжигаемого в столице Китая топлива.