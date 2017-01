Мэрил Стрип призналась, что Трамп разбил ей сердце

Нью-Йорк, 9 января. Избранный президент США Дональд Трамп обвинил знаменитую актрису Мэрил Стрип в предвзятости, назвал ее «приверженкой Хиллари». Это произошло после того как Стрип на церемонии вручения премии «Золотой глобус» выступила с жесткой критикой в адрес Трампа.

Беседуя с журналистами The New York Times Трамп заявил, что не удивлен тому, что «подвергается атакам со стороны либералов из мира кино». Мэрил Стрип на церемонии вручения кинопремии вспомнила, что в 2015 году Трамп передразнил репортера-инвалида The New York Times.

«Это в некотором роде разбило мне сердце, и я все еще не могу выбросить произошедшее из своей головы, потому что это было не кино. Это была реальность», — заявила Мэрил Стрип, которая в ходе недавней предвыборной гонки поддерживала Хиллари Клинтон.

По мнению актрисы, этот «инстинкт унижать», демонстрируемый влиятельным человеком, в определенной мере означает, что другим людям позволено делать то же самое.

