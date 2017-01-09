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Висящее на батарее тело преподавателя нашли в аудитории вуза в Петербурге
Происшествия

Висящее на батарее тело преподавателя нашли в аудитории вуза в Петербурге

Сегодня 12:01
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Висящее на батарее тело преподавателя нашли в аудитории вуза в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 января. Преподавателя Государственного университета Авиационного приборостроения в Петербурге нашли повешенным на батарее.

Тело 64-летнего мужчины обнаружили в аудитории кафедры Инноватики и управления качеством на Большой Морской улице во время обхода накануне вечером. Тело висело в петле, привязанной к трубе.

Труп сняли и отправили в морг для выяснения причины смерти, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, 9 января в Богдановичском районе Свердловской области обнаружили тело местного жителя. Медики установили, что смерть наступила от переохлаждения. Травм и повреждений на его теле не нашли, сообщает Ura.ru.

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Катерина Михайлиди
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