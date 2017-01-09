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Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище
Украина

Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

Сегодня 10:57
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Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

Киев, 9 января. Власти киевской столицы своеобразно украсили свою главную новогоднюю и рождественскую площадь города и страны, Софийскую. Там установили огромные стенды с фотографиями покойников из числа лиц, убитых в ходе военной операции на Донбассе против мирных жителей, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Примечательно, что никто из прохожих, быстро пробегавших мимо этих стендов, не поддержал некрофильский позыв властей. Больше того, многие киевляне говорили о своем неприятии этой акции, называли действия властей «бездарными» и «идиотскими». 

Впрочем, никто из двух десятков опрошенных корреспондентов ФАН киевлян не согласился комментировать ситуацию на камеру – все говорили, что «не хотят неприятностей».

Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

Примечательно, что среди тысяч упоминаний покойников многие не имеют даже фотографии, у других нет дат гибели и другой важной информации. Создается впечатление, что акцию готовили наспех, получив срочный приказ напомнить об убитых в многочисленных «котлах». Другой интересный факт – в обстоятельствах гибели всюду упоминается «погиб при штурме поселка Н. или территории Н.», т.е. сами киевские власти признают, что их военные атаковали Донбасс, а не оборонялись. 

Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

На стенде с гордостью упоминается участие в карательной операции против жителей Донбасса наемников из других стран – Эстонии, Грузии, США и даже Монголии. 

Очевидцы, наблюдавшие установку информационных щитов, рассказали, что рабочие сразу принесли с собой и ящик гвоздик, которые распределили под щитами, видимо, не надеясь, что кто-то из киевлян догадается принести туда цветы.

Главную новогоднюю площадь Киева превратили в кладбище

Лучше всех отношение киевлян к этой акции выразили мама с коляской, прогуливавшаяся по Софийской площади. 

«Это глупо и страшно. У людей праздник, а от нас власти сейчас требуют ненависти и мести. А у меня нет ненависти, я хочу мира и спокойствия», - сообщила эта женщина.

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Денис Машкин специально для ФАН Киев
#киев
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