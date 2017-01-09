Небывалый триумф: мюзикл «Ла-Ла Ленд» поставил рекорд на «Золотом глобусе»

Лос-Анджелес, 9 января. Американский трагикомедийный мюзикл «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла одержал победу во всех семи номинациях на прошедшем «Золотом глобусе».

Напомним, церемония вручения престижной премии «Золотой глобус» прошла в это воскресенье в отеле «Беверли Хилтон» в городе Лос-Анджелес. Данная кинопремия стала 74-й по счету.

Мюзикл «Ла-Ла Ленд» с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях получил премии «Золотой глобус» во всех заявленных семи категориях. По информации ежедневного издания The Los Angeles Times, ранее за всю историю данной награды ни одна картина не получала сразу семь статуэток.

Картина получила награды в номинациях «Лучший комедийный фильм или мюзикл», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший композитор», «Лучший саундтрек», «Лучшая мужская роль», а также «Лучшая женская роль».

Как ранее сообщало агентство НСН, «Золотой глобус» был учрежден в 1944 году.