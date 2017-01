Любовь зла: как жительница Великобритании вышла замуж за лидера ИГИЛ

Жительница Великобритании из Рочдейла вышла замуж за мужчину, принявшего ислам, а позднее ставшего одним из лидеров террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Жительница Великобритании — жена одного из лидеров ИГИЛ — сбежала из Сирии» («British woman «fled from Syria after marrying Muslim convert who rose to top of ISIS»), опубликованной британским информационным порталом Express.

Джойя Чоудхури вышла замуж за американца по имени Джон Георгелас в городской ратуше Рочдейла после онлайн-знакомства, но отношения пары не имели будущего. Георгелас — американец, обратившийся в ислам — на данный момент считается одним из самых влиятельных членов ИГИЛ с Запада.

33-летний Георгелас — сын бывшего врача ВВС США, Тимоти Георгеласа, а его дедушка служил в американской армии в годы Второй мировой войны. В 1980-е годы Тимоти Георгелас получил назначение в графстве Кембриджшир, и семья переехала в Великобританию.

Джон Георгелас принял ислам после «9/11» (террористические акты 11 сентября 2001 года, совершенные в США членами террористической организации «Аль-Каида»). Когда Чоудхури встретила Георгеласа ей было 19 лет. Они поженились в 2004 году; тогда девушка была беременна их первым ребенком.

По данным британского издания The Sunday Times, семья переехала в истерзанную войной Сирию в 2013 году. Своим друзьям Георгелас сказал, что направляется в Турцию с целью помочь беженцам. Чоудхури и трое ее детей предположительно сопровождали его в этой поездке.

Пока неясно, было ли Чоудхури известно о намерениях супруга. Однако несколько недель спустя одному из старших родственников Чоудхури позвонила мать Георгеласа и сообщила: «Джойя сейчас с детьми находится в Турции. Они очень больны. Вы должны спасти их».

Чоудхури в конце концов покинула Сирию и переехала в Соединенные Штаты, чтобы быть поближе к семье мужа. Там она родила четвертого ребенка. Спустя год после того, как она покинула Сирию, Чоудхури через американский суд развелась с Георгеласом. Теперь она носит западную одежду, а в социальных сетях называет себя «левым либералом».

После бракосочетания пара много переезжала по стране, прежде чем они, наконец, поселились в Лондоне. Предположительно они жили в то время на социальные пособия. Затем молодая семья переехала в США, где им оказывали материальную поддержку родители Георгеласа. В 2006 году Георгелас угодил за решетку и отсидел 34 месяца.

Согласно расследованию The Sunday Times, Георгелас был помещен под надзор ФБР, но в 2011 году паре удалось бежать из США. По словам одного из причастных к этому людей, они направились в Египет, так как Георгелас «хотел воспитывать детей в мусульманской стране». Сообщается, что дети сейчас проживают у своих родственников.

Георгелас остался в Сирии и посвятил себя деятельности «Исламского государства». Считается, что из уроженцев западных стран он является одним из самых влиятельных членов группировки. Его задача состоит в привлечении новых последователей из англоязычных стран.

Георгелас — автор многочисленных статей для сайтов, содержащих пропаганду деятельности ИГИЛ. В прошлом году он предположительно заявил, что министр по делам общин Саджид Джавид и бывший председатель консервативной партии баронесса Сайеда Уорси находятся в черном списке ИГ.

Предполагается, что на данный момент около 800 мусульман из Великобритании покинули страну и присоединились к различным исламистским террористическим организациям.